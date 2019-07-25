Спасатель обнаружил утопленника в водах Днестра

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Днём 25 июля, во время службы на пляже в Тирасполе, спасатель увидел на середине Днестра тело человека, которого уносило вверх спиной по течению. На катере сотрудник спасательной станции сразу же бросился на помощь.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, вплоть до приезда скорой медицинской помощи мужчина проводил реанимационные мероприятия. Однако врачи констатировали смерть мужчины.

Личность утонувшего сотрудники милиции установили позже. Им оказался 54-летний ранее судимый бендерчанин.

Обстоятельства и причина смерти будут ясны в ходе разбирательства.