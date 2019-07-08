Спас тонущую девушку, но сам погиб: спасатели нашли тело молодого человека, утонувшего в Днестре (ФОТО)

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Вчера, 7 июля, спасатели извлекли тело молодого человека, утонувшего в реке Днестр вблизи села Чобурчи Штефан-Водского района.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл 6 июля. 29-летний мужчина хотел помочь девушке, которая начала тонуть. Он спас её, но самому выйти на берег ему не удалось. Свидетели произошедшего вызвали спасателей. В ходе поисково-спасательных работ бездыханное тело мужчины было найдено.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.