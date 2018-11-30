“Спартанские” условия для дошкольников: в детском саду на Чеканах отопительную систему заменили на тепловентиляторы (ФОТО)

4-летние дети, которые давно подружились с горшком, просыпаются в мокрых кроватках из-за низкой температуры, в которой вынуждены находиться до 10 часов в день. С приходом холодов в детском саду №184 в столичном секторе Чеканы столбики термометров в одной из групп едва доходят до отметки +17,5 градусов благодаря непрерывно работающим тепловентиляторам.

Родители воспитанников 14-ой группы детского сада обратились с жалобой в Центр общественного здоровья муниципия Кишинёв и в Главное управление образования, молодёжи и спорта муниципия Кишинёв с просьбой принять меры в связи с проблемами отопительной системы. Текст жалобы, а также материалы, доказывающие слова родителей, поступили и в редакцию портала “Аргументы и факты в Молдове”.

Зима ещё не наступила, а помещение, в котором дошкольники проводят большую часть своего времени, с трудом обогревается до отметки 17,5 градусов, тогда как температура воздуха согласно Санитарному регламенту для учреждений раннего образования должна составлять от 20 до 22 градусов. А без приборов для обогрева столбик термометра едва доходит до 14 градусов. Дети непрерывно болеют из-за несоответствующих условий и ряда грубых нарушений, которые допустила администрация учреждения.

– 28 ноября 2018 года, тогда как температура воздуха в дневное время суток составляла -3 градуса, температура в главном помещении в группе детского сада составляла 17,5 градусов, учитывая, что в это время были включены 2 тепловентилятора, расположенных в непосредственной близости к детям. Отметим, что влажность воздуха при работе тепловентиляторов значительно снизилась, что тоже не соответствует нормам. Более того, отопительные приборы расположены в непосредственной близости к детям, – говорится в тексте жалобы.

Родители также сообщили, что в период с 19 ноября по сегодняшний день их дети непрерывно заболевают. Среди диагнозов были зафиксированы: ОРЗ, ОРВИ, стоматиты, ротавирусные инфекции, бронхиты. При этом сотрудники дошкольного учреждения продолжают принимать детей с симптомами болезни. По словам родителей, они неоднократно обращались с данной проблемой к руководству учреждения, так как отопительная система находится в неисправном состоянии не первый год, однако оно отказалось принимать меры, сообщив, что «это предел их возможностей».

Примечательно, что детский сад №184 действует совместно с ассоциацией, в фонд которой родители воспитанников дошкольного учреждения ежемесячно выплачивают определённую сумму денег, ожидая взамен соответствующих условий.