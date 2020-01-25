Созданная правительством рабочая группа трудится над повышением эффективности обработки данных

Созданная правительством рабочая группа трудится над повышением эффективности обработки данных

Премьер-министр Ион Кику созвал в пятницу заседание для обсуждения процедур Центра обработки личных данных. В заседании приняли участие ответственные лица учреждений, а также государственные секретари и советники премьер-министра.

Как передаёт moldpres.md, в ходе заседания участники обсудили трудности в процессе взаимодействия государственных учреждений с вышеназванным центром. Представители ведомств отметили ряд проблем, с которыми сталкиваются в процессе передачи или получения персональных данных между учреждениями, из-за усложнённых процедур и неправомерных толкований законодательства ответственными лицами Центра.

Участники высказались за изменение законопроекта об обработке персональных данных, который сейчас рассматривается в парламенте, мотивируя это тем, что его положения более жёсткие, чем те, которые применяются в ЕС, и такой подход создаст препятствия для развития частного и финансового сектора. Ответственные лица отметили, что чрезмерная защита персональных данных препятствует экономическому развитию, оцифровке государственных услуг и автоматизации процессов. Поэтому необходимо пересмотреть законодательство и установить чёткие правила внедрения положений, без возможности их интерпретации.

Премьер-министр подчеркнул необходимость пересмотра полномочий Центра обработки личных данных, максимальной открытости со стороны руководства Центра к сотрудничеству с другими учреждениями в улучшении процессов обработки данных. Кику также распорядился создать рабочую группу, которая будет определять решения для повышения эффективности механизма обработки данных путём пересмотра существующего законодательства.

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