Создание многофункциональных промышленных платформ в районах страны обсудили в президентуре (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон созвал сегодня рабочее заседание с 16 председателями районов и мэрами райцентров. Участники встречи обсудили вопрос создания многофункциональных промышленных платформ.

Как отметил президент, с этой целью были отобраны районы с более низким уровнем индустриализации, без промышленных парков или свободных экономических зон. В ходе беседы глава государства подтвердил намерение руководства РМ реализовать конкретные проекты по индустриализации страны и призвал глав районов принять участие в воплощении этих планов в жизнь.

– Подчеркнул, что в настоящее время объем промышленного производства в нашей стране составляет лишь 68% от уровня 1989 года, а центры промпроизводства сконцентрированы преимущественно в Кишиневе (54%) и Бельцах (12%). Исходя из этого, указал на необходимость развития промышленности в регионах, в данном случае в райцентрах, благодаря чему будут созданы рабочие места, вырастут зарплаты, сократится отток населения за границу, возрастут доходы районных бюджетов и так далее, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Он также подчеркнул, что Марин Чебан, администратор Свободной экономической зоны «Бельцы», за годы своей деятельности привлёкшей 200 миллионов евро инвестиций в регион, представил концепцию создания многофункциональных индустриальных платформ и ознакомил представителей местных властей с информацией, необходимой для оценки возможности создания таких платформ в том или ином регионе. Глава государства призвал всех присутствующих вносить различные предложения для начала привлечения инвестиций в их районы.