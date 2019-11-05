Создание коалиции с “АКУМ” на местах, включая Кишинев, и внесение скорейших изменений в состав кабмина: что обсуждал президент с фракцией ПСРМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон принял сегодня участие в заседании фракции ПСРМ. Глава государства попросил социалистов о проведении консультации по многим вопросам, беспокоящим граждан: отсутствие действий и результатов в социально-экономической сфере, тревожный рост преступности и значительное снижение уровня безопасности граждан, реформа юстиции и пути укрепления политической стабильности в стране.

В первую очередь, он попросил социалистов инициировать и настоять на незамедлительном формировании коалиции с блоком “ACUM” в местных органах власти, включая Муниципальный совет Кишинева. Затем Игорь Додон выразил обеспокоенность в связи с усиливающимся недовольством людей по поводу деятельности правительства и вместе с фракцией Партии социалистов указал на острую необходимость внесения скорейших изменений в состав кабинета министров.

– Кроме того, обсудили реформу юстиции, и я поблагодарил социалистов за поддержку ими всех проектов по сегодняшний день, побудив их продолжать демонстрировать такой конструктивный подход. В то же время мы рассмотрели все проблемы, появившиеся в этой области и ставящие под угрозу надежность реформы юстиции. Имеются в виду попытки некоторых представителей правительства оказать влияние на работу комиссии по отбору генерального прокурора, а также критика со стороны Венецианской комиссии в адрес концепции реформы юстиции. Есть расхождения, которые нужно воспринимать всерьез, поэтому я обратился к фракции ПСРМ с просьбой поддержать правительство с целью устранить эти расхождения и не допустить политизации реформы юстиции ни в какой форме или же использования этой реформы как элемента пиара или манипуляции обществом, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Глава государства также сообщил, что намерен провести новые консультации на эту тему с различными категориями граждан и озвучить конкретные предложения, чтобы государственные институты стали более эффективными и занимались в приоритетном порядке решением проблем граждан.