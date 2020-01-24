Создана комиссия для выяснения обстоятельств массового отравления в столичном колледже

Создана комиссия для выяснения обстоятельств массового отравления в столичном колледже

Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович созвал рабочее заседание с сотрудниками министерства, ответственными за профессионально-технические учебные заведения. Обсуждения касались случая отравления пяти учащихся в общежитии №2 Технологического колледжа.

По данным пресс-службы ведомства, руководство учреждения не выяснило обстоятельства, а также не проинформировало министерство об этом инциденте и о предпринятых мерах. Таким образом, в связи с отсутствием реакции со стороны директора Технологического колледжа Корнелиу Попович распорядился выполнить следующие шаги:

  • создать комиссию для оценки ситуации, произошедшей в Технологическом колледже;
  • вызвать директора на работу, учитывая, что он был делегирован на прохождение программы непрерывного обучения;
  • осуществить дисциплинарное взыскание в отношении сотрудников, безответственные действия которых поставили под угрозу жизнь и здоровье учеников.

Сегодня, 24 января, комиссия представит отчёт о результатах расследования, после чего будут приняты необходимые меры.

Стоит отметить, что все студенты были госпитализированы в Центр матери и ребёнка с отравлением химическими веществами. Четверо из них уже были выписаны, а пятый пока остается в больнице.

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