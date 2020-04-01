Создана интерактивная карта для мониторинга лиц, находящихся на самоизоляции

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Министерство внутренних дел разработало интерактивную карту, при помощи которой правоохранители следят за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Она была представлена сегодня на брифинге для прессы руководством МВД.

Карта охватывает всю территорию страны. Она была создана для систематизации и анализа данных, касающихся случаев подозрения на COVID-19, и содержит информацию о гражданах, которые въехали и продолжают въезжать в Молдову из других государств и обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Для обеспечения эффективности процесса происходит постоянный обмен данными между подразделениями МВД и Национального агентства общественного здоровья, что позволяет держать эпидемическую ситуацию в нашей стране под контролем.

Карта показывает точное количество граждан, находящихся на самоизоляции в каждом населенном пункте, и различного рода информацию о них: страну пребывания, дату въезда в Молдову, контактировали ли они с зараженными коронавирусом людьми и так далее.

– Мы следим за тем, соблюдают ли граждане карантин. Для этого есть специальные фильтры. Кроме того, поступает много звонков от граждан, которые сообщают о нарушениях. Есть и другие современные технологии, которые мы используем, – рассказал глава МВД Павел Войку.

Стоит отметить, что в настоящее время на самоизоляции в Молдове находятся 20 383 человека.

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