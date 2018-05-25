Совсем другая Орлова. Поразительная «любовь на троих» советской артистки

Актриса, которая всю жизнь играла добропорядочных жен и матерей, в жизни страдала от одиночества.

Вера Орлова родилась 25 мая 1918 года на Украине. Тогда ее родной город ещё назывался Екатеринослав, позднее он превратится в Днепропетровск, впоследствии украинские власти оставаят лишь первую часть: Днепр.

Редиска и Земляничка

Уже в школе было ясно, что у девочки яркие творческие способности: Вера играла в школьных спектаклях и прекрасно пела, будучи солисткой в школьном самодеятельном ансамбле. Кстати, в будущем вокальный талант не раз поможет ей в артистической карьере. В 1945 г. Вера Орлова сыграла в советской комедии «Близнецы» режиссера Константина Юдина. Песню своей героини Лизы Карасевой (авторы — композитор Оскар Сандлер и поэт Борис Ласкин) исполняла сама Орлова.

Голос очень помогал артистке и во времена простоя в кино. Она вела юмористическую передачу на радио, снискавшую в СССР бешеную популярность: «С добрым утром!». Ей досталась роль дежурной справочного бюро. Слушатели называли ее голос ангельским. Также голосом Веры Марковны говорит Кошка в популярнейшем анимационном фильме 1958 года «Кошкин дом», Редиска в «Чипполино» 1961 года и другие мультипликационные персонажи. Более того, голос Орловой в «Чипполино» так понравился начальству Всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия», что в1962 г. ее пригласили принять участие в работе над пластинкой «Приключения Чипполино» композитора Николая Пейко, где артистка на этот раз пела партию Землянички.

Что же касается кино, то зрителям актриса невероятно полюбилась в фильмах 1955 и 1958 годов о солдате Иване Бровкине, где Орлова исполнила буфетчицу Полину. Также актриса играла в фильмах «Об этом забывать нельзя», «Семь нянек», «Солнечный ветер».

Пожалуй, самой запоминающейся героиней Орловой можно назвать пластического хирурга Веру Петровну Бондаренко, супругу акушера-гинеколога Петра Бондаренко в исполнении Анатолия Папанова из фильма «Дети Дон Кихота». По сюжету семейная пара усыновила четырех мальчиков: детей пациенток Бондаренко, решивших отказаться от ребенка. Добрейшая, сострадательная Вера Петровна, по воспоминаниям коллег, была очень похожа характером на саму актрису. Та всегда помогала людям, подкармливала молодых безденежных артистов принесенной из дома едой.

За гробом шли вдвоём с соперницей

Так случилось, что на один СССР пришлось сразу две звезды с фамилией Орлова. Одна — Любовь, яркая, настоящий советский секс-символ. Вторая — Вера, исполнительница добрых женщин. Коллеги шутили, что для справедливости нужна еще и Надежда, которая играла бы лирических героинь, и тогда будет святая тройка актрис Орловых, которые охватили бы весь театральный и кинорепертуар: Вера, Надежда, Любовь.

Личная жизнь актрисы сложилась трагически. В ее жизни случилась очень сильная любовь, но ей не суждено было развиться и закончиться свадьбой. Вера Марковна любила красавца-актера Театра им. Маяковского Александра Холодкова, сыгравшего майора Ляпунова в советско-болгарской картине «Герои Шипки», капитана Похитуна в фильме «Звезды на крыльях», Петра Чумака в картине «Смена начинается в шесть». К сожалению, избранника Орловой нельзя было назвать свободным: он жил с популярной актрисой Люсьеной Овчинниковой, на которой тоже, впрочем, не собирался жениться.

В одном из интервью подруга Овчинниковой рассказывала: «Люся при этом считала себя его гражданской женой. И не перестала так думать, даже когда Саша завел роман с актрисой Верой Орловой. Люся к этому отнеслась с пониманием». Актриса Галина Анисимова вспоминала в интервью, что, когда у Веры Орловой и Холодкова начался роман, на этот счет злословили кто ни попадя, ситуацию тяжело переживала не только Люсьена Овчинникова, но и весь театр. Но Орлова и Овчинникова как две мудрые женщины поняли, что если любят одного человека, то, кроме дружбы, здесь ничего не может быть. «И они очень подружились, помогали друг другу. И Вера Марковна помогала Люсе до последнего», — говорила в беседе с журналистом Анисимова.

Более того, когда Александра Васильевича разбила тяжелая болезнь, Орлова и Овчинникова объединили свои усилия и ухаживали за их общим любимым человеком. Это была настоящая женская дружба, которой никто не мог понять, об этой ситуации злословили в театральном мире. «Но Люся и Вера с достоинством все перенесли», — рассказывала в интервью подруга Овчинниковой.

Кстати, в «Детях Дон Кихота» Орлова играла как раз в тот момент, когда любимый болел. Как вспоминают клоллеги, Орлова, даже не разгримировавшись, неслась домой, чтобы помочь ухаживать за Холодковым.

14 сентября 1965 года Александр Холодков умер на руках двух своих женщин. На похоронах на Введенском (Немецком) кладбище у гроба они стояли вместе: поддерживали друг друга и плакали, обнявшись. Пришедшие выражали соболезнования обеим.

Орлова очень тяжело переживала утрату, с головой ушла в работу. Играла в кино, дублировала главных героинь в иностранных лентах, выходила на сцену в театре. Но на душе было тягостно, Орлову мучило одиночество и женская нереализованность. И тогда она от отчаяния приняла внезапное предложение руки и сердца. Молодой поклонник после одного из спектаклей признался актрисе в любви… Одинокая Орлова согласилась стать его женой. Естественно, брак просуществовал недолго.

Последними яркими киноработами Веры Марковны можно назвать четырехсерийный телефильм 1976 года Марка Захарова по роману И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», где актриса сыграла Елену Станиславовну Боур, и фильм «Воробей на льду» (Татьяна Ивановна, вахтёрша).

В конце жизни Вера Орлова играла в «Ленкоме» в спетаклях «Вор» и «В списках не значился». Коллеги по театру в шутку называли Веру Марковну «миной замедленного действия»: актриса умела каждый раз внести в трактовку своих героинь новые нюансы и краски, чем постоянно удивляла коллег по сцене.

В середине восьмидесятых годов Орлова стала тяжело болеть, отказывали ноги. Обездвиженность она переживала драматично. Одна, в пустой квартире, да еще и ходить не может, не может играть в кино и театре. Актрисы не стало 16 сентября 1993 года: спустя 3 месяца после того, как «Ленком» громко отметил 75-летний юбилей советской легенды. На похороны Веры Марковны Орловой на Новое Донское кладбище пришли десятки людей и коллег. Многие уже зрелые актёры вспоминали, что в ранней молодости сумели выжить только благодаря тому, что Орлова каждый день кормила их у себя дома, принимая, как родных детей.