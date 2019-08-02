Совместный контроль на молдо-украинской границе может быть введён и на КПП Атаки-Могилёв-Подольский

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Совместный контроль на молдо-украинской границе может быть введен и на КПП Атаки – Могилев-Подольский. Так, люди и грузы будут проходить контроль один раз: либо на территории Молдовы, либо на украинской стороне.

Контроль может быть организован по принципам «единого окна» и «одной остановки». Таким образом, повысится скорость продвижения транспорта на таможне и снизится вероятность махинаций или инцидентов с неподкупностью, передаёт moldpres.md.

Кроме того, будут восстановлены подъездные пути, которые связывают таможенный пост Атаки с дорогами национального значения. Рассматривается и возможность размещения пограничного поста досмотра Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) для таможенного оформления товаров, проходящих фитосанитарный контроль. Этот вопрос обсуждался на встрече представителей Таможенной службы, Главного инспектората пограничной полиции, НАБПП и Национального агентства автомобильного транспорта с представителями украинских властей.

Согласно соглашению между Республикой Молдова и Украиной, совместный контроль может вестись на всех пунктах пропуска на восточной границе. В настоящее время этот механизм работает на шести таможенных постах, а именно: Крива – Мамалыга, Ларга – Кельменцы, Бричаны – Россошаны, Джурджулешты – Рени, Первомайск – Кучурган и Паланка – Маяки – Удобное.