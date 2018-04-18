Совместные предприятия, реабилитация дорог, прямой авиарейс и автобусы: Додон подвел итоги встречи с Лукашенко (ФОТО)

Сегодня днем глава государства встретился с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который по приглашению Игоря Додона находится в Молдове с официальным визитом.

Во время встречи Игорь Додон рассказал своему белорусскому коллеге, что граждане Молдовы всегда проявляли большой интерес к белорусскому экономическому «чуду», восхищались благоустройством и чистотой белорусских городов, образцовым порядком в общественной жизни, твердыми социальными гарантиями для трудящихся этой страны. Поэтому многие граждане Молдовы говорят о том, что они хотят жить, «как в Беларуси», отметил он.

– Кроме того, мы знаем, что Беларусь твердо и последовательно отстаивает свои национальные интересы, будучи стратегическим партнером Российской Федерации и сохраняя при этом достаточно «ровные», деловые отношения со странами Запада, и в первую очередь, со странами Европейского Союза. Мы рады, что Молдова и Беларусь активно взаимодействуют и на международной арене, в частности, в ООН и СНГ. Отметил, что Республика Беларусь поддержала наше государство в стремлении получить статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, – подчеркнул президент.

В ходе беседы лидеры двух стран констатировали, что наши отношения носят дружественный поступательный характер, но при этом выразили убежденность в том, что их потенциал использован не в полной мере. В связи с этим Додон и Лукашенко выразили готовность провести в 2018 году очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Была также отмечена положительная динамика роста товарооборота между нашими странами. В 2017 году оборот составил почти 225 млн. долларов США, что почти на 10% (20 млн. долларов) больше, чем в 2016 году. Беларусь входит в первую десятку торговых партнеров Республики Молдова, а по импорту молдавского вина занимает первое место.

– Нами подписано более девяноста торгово-экономических соглашений, еще одиннадцать документов готовятся к подписанию. В Молдове действуют более 90 предприятий с белорусским капиталом. Мы обсудили с господином Лукашенко ряд масштабных и взаимовыгодных проектов – в частности, создание совместного предприятия по хранению и сбыту нефтепродуктов белорусского производства, а также предприятия по розливу и бутилированию молдавского игристого вина и коньячной продукции. Кроме того, есть возможность задействовать зоны свободного предпринимательства и Джюрджюлештского терминала для продвижения наших товаров на рынки третьих стран и т.д. В этом же контексте мы подчеркнули, что создание Зоны свободной торговли Республики Молдова с Европейским союзом открывает новые возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества между Молдовой и Беларусью, в частности для производственной кооперации с участием белорусских инвесторов и последующим беспошлинным экспортом в страны Европейского союза, – отметил глава государства.

Особое внимание, по его словам, было уделено транспортным вопросам. Качество белорусских дорог широко известно и за пределами страны, поэтому Игорь Додон отметил интерес Молдовы к участию белорусских компаний в тендерах на реконструкцию, ремонт и восстановление автомобильных дорог в нашей стране. Также молдавская сторона подтвердила свой интерес к открытию прямого авиасообщения между Кишиневом и Минском и к закупке Молдавской железной дорогой подвижного состава у белорусских производителей.

– Вместе с тем, мы заинтересованы в открытии на нашей территории сборочных цехов для производства автобусов и троллейбусов. Молдова выступает за дальнейшее углубление сотрудничества в области транспорта и скорейшего подписания соглашения о либерализации автотранспортных перевозок, – добавил он.

В ходе беседы стороны приветствовали укрепление связей в области культуры и образования. Президенты констатировали, что расширение человеческих контактов – это залог будущих крепких межгосударственных отношений.

– В завершение поблагодарил Александра Григорьевича за то, что он откликнулся на мою просьбу и безвозмездно передал Молдове столь необходимую нам сельхозтехнику для местных аграриев, – заключил Игорь Додон.

О чем главы государств говорили на совместном брифинге – читайте здесь.