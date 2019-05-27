Советы спасателей: как избежать утопления и что делать в кризисной ситуации

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Управление чрезвычайных ситуаций Гагаузии напоминает гражданам, как избежать утопления и что делать в кризисной ситуации.

С целью снижения риска случаев утопления, Управление ЧС АТО Гагаузия убедительно просит всех соблюдать меры безопасности на воде в летний период:

НЕ купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

НЕ заплывать за буйки, обозначающие границы или санитарную зону водохранилищ;

НЕ заходить в воду, не умея плавать;

НЕ входить в воду и не нырять после длительного пребывания на солнце, сразу после приёма пищи, в состоянии утомления, алкогольного опьянения;

НЕ купаться вблизи водосбросов, шлюзов, пристаней, мостов, водоворотов, вблизи плавательных средств, в местах скопления водорослей;

НЕ прыгать и не нырять в незнакомых местах;

НЕ оставлять детей на берегу водоёма без присмотра взрослых;

НЕ купаться в штормовую погоду и во время грозы;

НЕ заниматься подводным плаванием или подводной охотой без разрешения врача.

Каждый гражданин, пишет gagauzinfo.md, обязан оказывать помощь людям, терпящим бедствие на воде, а также знать правила оказания помощи при утоплении:

Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.

Очистить ротовую полость, резко надавив на корень языка. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.

Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца).

Вызвать “скорую” по телефону 112.