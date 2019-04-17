Советы полиции: Как пешеходам следует себя вести на дорогах, чтобы сохранить свою жизнь

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В Республике Молдова, как и во всём мире, с каждым годом увеличивается количество ДТП с участием пешеходов. Ежегодно на дорогах страны гибнет большое количество пешеходов, а некоторые остаются инвалидами на всю жизнь. В большинстве случаев виновными признают водителей, но не только они ответственны за сложившуюся ситуацию.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции Гагаузии, половина всех ДТП в городах – наезды на пешеходов, при этом треть из них происходят на “зебрах”. Всего за 3 месяца 2019 года на территории Гагаузии было зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, из которых 8 случаев наездов на пешеходов. Конечно, обвиняют в этих происшествиях водителей, но не всё так однозначно – часто переходящие дорогу ведут себя безответственно.

Большинство пешеходов, переходя проезжую часть дороги в установленном для этого месте, чувствуют себя в полной безопасности, но на практике, это совсем не так. Количество происшествий на «зебрах» увеличивается с каждым годом, причем многие заканчиваются очень плачевно для пешеходов. Водители при этом привлекаются к уголовной ответственности и ответственности за правонарушение. Решение этой острой проблемы требует доброй воли всех участников дорожного движения.

Причин ДТП много, но в первую очередь нужно отметить причины, обусловленные культурой отношений между участниками движения, воспитанием и контролем соблюдения правил дорожного движения. На наших дорогах сложилась атмосфера конкуренции и неприязни между водителями и пешеходами. Ни те, ни другие не хотят уступать. Очень часто в этих «играх» на кону стоят жизни людей. Автомобилисты не пропускают переходящих дорогу, а пешеходы часто не понимают, что машина не может остановиться мгновенно, даже на «зебре».

Иногда пешеходы, выходя на дорогу, не думают о том, видно ли их. Они не понимают, что «зебра» не гарантирует безопасности и нужно обращать внимание на объекты, которые заграждают обзор – припаркованные авто, деревья, сооружения. И несмотря на то, что детей систематически учат правилам перехода дороги, и имеется социальная реклама, проблема остается нерешенной.

Пешеходы считаются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Однако нужно учитывать и то, что пешеход на дороге намного более манёвренный, чем авто. Им легче остановиться, обойти препятствие, развернуться. Большинство людей, переходящих проезжую часть, не учитывают тормозной путь машины. Они не делают поправку на увеличение времени торможения при плохих погодных условиях. Пешеходу значительно легче увидеть авто, чем водителю фигуру на дороге. Особенно в темноте, во время дождя или тумана. Переходящие дорогу часто бывают невнимательными, слушают музыку в наушниках и ничего не слышат, надвигают капюшоны на глаза. Очень часто люди перебегают дорогу в неположенных местах. У водителя просто нет времени отреагировать на появившегося из ниоткуда пешехода.

Чаще всего жертвами ДТП становятся пешеходы, у которых нет опыта вождения авто. Участники дорожного движения, не побывавшие на месте водителя, не могут адекватно оценивать ситуацию на дороге. Они не понимают реальных возможностей машины. Именно такие пешеходы не могут поставить себя на место водителя, часто ведут себя чрезмерно рискованно и нелогично. Также многие не осознают, что переходя по «зебре», нужно учитывать скорость не только тех авто, которые едут в первой полосе, но и передвигающихся по следующим полосам проезжей части.

Полиция напоминает о нескольких правилах перехода через дорогу:

готовиться к переходу дороги заранее, не совершать резких рывков, ни в коем случае не бежать, но и не задерживаться на середине пути;

обязательно смотреть по сторонам, оценивать скорость движения и плотность авто на дороге;

дожидаться «просвета» в потоке машин и только потом начинать переход.

Только когда пассажиры и водители осознают равную ответственность за дорожно-транспортные происшествия, число аварий может снизиться. Учить правилам поведения на дороге нужно с детства и на собственном примере. Первое, чему необходимо научить ребенка: прежде чем переходить дорогу, нужно внимательно посмотреть по сторонам и оценить расстояние до ближайшей машины и скорость, с которой она едет. Дети, как и взрослые, обязаны понимать, что лучше потерять минуту времени, чем здоровье или жизнь.

Кроме этого, правоохранители настоятельно рекомендуют никогда не переходить дорогу в неположенном месте при ребенке или, более того, вместе с ним. Именно на примере родителей учатся дети. Пешеходам необходимо понимать, что никто за их жизнь и здоровье на дороге не несет большую ответственность, чем они сами.