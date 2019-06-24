Советники ПСРМ попросят правительство отменить решения прошлой власти по заправкам и внутридворовой застройке

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Руководство фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева намерено обратиться к новому правительству Молдовы с просьбой отменить решения прошлой власти по заправкам и внутридворовой застройке, а также пересмотреть санитарные нормы для строительства указанных объектов, которые были изменены прошлой властью. Об этом советники ПСРМ заявили в ходе брифинга этим утром.

В частности, глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Динарий Кожокару считает, что накануне предвыборной кампании в столице начинается бум строек, особенно тех, которые когда-то были приостановлены и где все документы просрочены, а также начинается выдача документов на новые стройки. В то же время советник ПСРМ Александр Одинцов отметил, что для решения данной проблемы необходимо внести поправки в ряд законов, в частности о стройках, о территориях, о зеленых насаждениях. По его словам, необходимо вернуть и нормы в СНИПах, где указано, какое расстояние должно быть между стройками и домами.

– Нужно вернуть и наказание в уголовный и административный кодексы, чтобы архитекторов и проектантов, а также тех, кто подписывает документы на строительство с нарушением всех норм, привлекали к ответственности, – считает Одинцов.

Социалисты не оставили без внимания и проблему заправок. По их словам, необходимо на 1-2 года внести мораторий на строительство заправок, а также внести поправки в санитарные нормы, которые были изменены еще при правительстве Валерия Стрельца.

С этими просьбами советники обратятся к правительству Молдовы.