Советники из Кишинева и Бухареста проведут совместное заседание

Советники из Кишинева и Бухареста проведут совместное заседание

Впервые в молдавской столице состоится совместная встреча советников Кишинева и Бухареста. Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан

По его словам, в ходе встречи будет утверждено Дополнительное соглашение о сотрудничестве к протоколу о побратимстве, заключенное между мэриями Кишинева и Бухареста. Генпримар также рассказал, что в среду он вместе с румынскими коллегами возложит цветы к бюсту поэта Михая Эминеску на аллее классиков в центральном парке. Затем состоится заседание Муниципального совета Кишинева с участием советников из Бухареста, на котором будут обсуждаться совместные проекты.

– Это первая подобная встреча, и мы хотим, чтобы сотрудничество развивалось и дальше, – сказал Чебан. 

Градоначальник отметил, что визит румынских гостей в Кишинев – это результат рабочей поездки молдавских властей в Бухарест и визита вице-примара румынской столицы Аурелиана Бэдулеску в Кишинев в декабре.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md