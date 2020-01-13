Советники из Кишинева и Бухареста проведут совместное заседание

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Впервые в молдавской столице состоится совместная встреча советников Кишинева и Бухареста. Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан

По его словам, в ходе встречи будет утверждено Дополнительное соглашение о сотрудничестве к протоколу о побратимстве, заключенное между мэриями Кишинева и Бухареста. Генпримар также рассказал, что в среду он вместе с румынскими коллегами возложит цветы к бюсту поэта Михая Эминеску на аллее классиков в центральном парке. Затем состоится заседание Муниципального совета Кишинева с участием советников из Бухареста, на котором будут обсуждаться совместные проекты.

– Это первая подобная встреча, и мы хотим, чтобы сотрудничество развивалось и дальше, – сказал Чебан.

Градоначальник отметил, что визит румынских гостей в Кишинев – это результат рабочей поездки молдавских властей в Бухарест и визита вице-примара румынской столицы Аурелиана Бэдулеску в Кишинев в декабре.