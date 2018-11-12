Советник президента встретилась с молдавскими соотечественниками в Париже

Советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга провела встречу с молдавскими соотечественниками, живущими в Париже. Об этом Буга сообщила на своей странице в соцсети.

Советник главы государства поблагодарила присутствующих за участие в мероприятии и отметила, что учла все их пожелания и сделает всё возможное для того, чтобы поспособствовать решению озвученных проблем.

Напомним, что в эти дни глава государства совершает рабочий визит в Париж по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Игорь Додон принимает участие в памятных мероприятиях к 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны и в проходящем в Париже Форуме мира.