Советник президента встретилась с молдавскими соотечественниками в Париже

Советник президента встретилась с молдавскими соотечественниками в Париже

Советник президента по связям с диаспорой Кристина Буга провела встречу с молдавскими соотечественниками, живущими в Париже. Об этом Буга сообщила на своей странице в соцсети. 

Советник главы государства поблагодарила присутствующих за участие в мероприятии и отметила, что учла все их пожелания и сделает всё возможное для того, чтобы поспособствовать решению озвученных проблем.

Напомним, что в эти дни глава государства совершает рабочий визит в Париж по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Игорь Додон принимает участие в памятных мероприятиях к 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны и в проходящем в Париже Форуме мира.

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