Советник президента: Ведется работа над повесткой встречи Додона и Зеленского

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Администрация президента Молдовы Игоря Додона готовит повестку для реализации совместных договоренностей о встрече главы государства с его украинским визави, Владимиром Зеленским, инаугурация которого состоялась в понедельник. Об этом заявил советник президента Молдовы в области внешней политики Аурелиу Чокой, уточнив, что после избрания Зеленского президентом Украины у Игоря Додона с ним состоялся плодотворный телефонный разговор.

– У Республики Молдова традиционно складывались дружеские и партнерские отношения с Украиной. И, как Вы знаете, совсем недавно состоялся очень дружеский, конструктивный и плодотворный телефонный разговор Президента Республики Молдова Игоря Николаевича Додона со вступившим сегодня в должность Президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским. Была достигнута предварительная договоренность о личной встрече, и сейчас ведется работа над повесткой в этом направлении, – отметил Чокой.

Что касается церемонии инаугурации президента Украины, то, Чокой подчеркнул, что, насколько ему известно, “согласно указу уже бывшего президента Украины Петра Порошенко, ответственность за организацию данной церемонии, включая приглашения, была возложена на уходящее руководство министерства иностранных дел Украины совместно с также уходящей президентской администрацией Порошенко”.