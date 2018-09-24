Советник президента потребовал прекратить рассмотрение обращения о временном отстранении президента от должности

Сегодня, 24 сентября, Конституционный суд Республики Молдова рассматривает обращение двух депутатов молдавского парламента по поводу временного отстранения от должности Президента Республики Молдова Игоря Додона. Запрос поступил после того, как глава государства отказался назначать на должности министров предложенные кандидатуры Николая Чубука и Сильвии Раду.

В начале заседания советник главы государства по юридическим вопросам Максим Лебединский потребовал прекратить рассмотрение судом обращения, так как оно было подано двумя депутатами ДПМ – Сергеем Сырбу и Еудженом Никифорчуком, в то время как закон предусматривает, что подобные обращения может инициировать только парламент на основании решения, подписанного председателем законодательного органа. Однако Конституционный суд отверг требование Лебединского, в очередной раз встав на сторону демократов. Согласно решению судей, в КС имеет право обратиться любой депутат. Таким образом Конституционный суд постановил продолжить рассмотрение обращения.

Напомним, глава государства отказался подписывать указы о назначении двух кандидатов ДПМ на должность министров. У Сильвии Раду, по его мнению, нет необходимой профессиональной подготовки и опыта для назначения на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а в отношении второго кандидата, Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, есть вопросы по поводу его неподкупности.