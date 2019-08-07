Советник президента опубликовал шокирующие фотографии испорченных продуктов из меню других столичных детсадов

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Шокирующие фотографии были получены сегодня, 7 августа, от директоров других столичных дошкольных учреждений. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник президента Ион Кику.

Ион Кику отметил, что фирма, которая доставила рыбу с червями 11 апреля, повторила это и 25 апреля. Такой вывод можно сделать после изучения дат, когда были сделаны фотографии, на которых изображены продукты.

– Генеральное управление образования, молодёжи и спорта, которое вчера утверждало, что это единичный случай, сегодня снова опубликует пресс-релиз? Госпожа Гуцу, молниеносно назначенная на должность главы ГУОМС, какие меры вы предпримете в этом случае, кроме угроз в сторону возмутившихся директоров, – написал Ион Кику.

Напомним, что несколько дней назад президентуру посетила бывший директор детского сада №149 столичного сектора Чеканы. По словам женщины, её уволили за то, что она возмущалась тем, как Управление образования организует закупки продуктов питания для детей в детских садах. Рыба с червями, протухшее мясо, хлеб с плесенью – вот меню, которое предлагалось детям дошкольного учреждения сектора Чеканы.