Советник президента обсудит в Москве возможность присоединения Республики Молдова к Евразийскому банку развития

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По поручению президента и по приглашению российской стороны советник главы государства по экономическим вопросам Елена Горелова отправилась в Москву для участия в XIV Международной конференции «Евразийская экономическая интеграция». Мероприятие организовано Евразийским банком развития для обсуждения актуальных проблем, касающихся дальнейшей интеграции на пространстве Евразийского Экономического союза, а также вопросов развития наиболее перспективных отраслей национальных экономик стран-участниц ЕАЭС.

– Госпожа Горелова будет обсуждать с представителями государств Евразийского Экономического союза возможность присоединения Республики Молдова к Евразийскому банку развития на том основании, что Молдова в мае 2018 года стала страной-наблюдателем при ЕАЭС. В случае успешного завершения переговоров наша страна сможет воспользоваться преимуществами и поддержкой Евразийского банка развития для привлечения инвестиций, особенно в инфраструктуру. Укрепление торгово-экономических отношений со странами Евразийского Экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Республики Молдова, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров и поддержки отечественного бизнеса. Руководство Молдовы будет и далее выстраивать взвешенную внешнюю политику на основе прагматичных партнерских отношений со странами Востока и Запада, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.