Советник президента: КС превысил полномочия. Мы обратимся в ЕСПЧ и спросим мнение Венецианской комиссии

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Администрация президента считает последние решения Конституционного суда Республики Молдова злоупотреблением правом. Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы государства Максим Лебединский, отметив, что по этому поводу будут поданы соответствующие обращения в ЕСПЧ, а также в адрес Венецианской комиссии.

– КС превысил свои полномочия, попытавшись решением о недопустимости де-факто сделать интерпретацию. Данное решение является прямым нарушением права депутатов Парламента Республики Молдова избирать и быть избранным, кроме того, их мандат пытаются незаконно ограничить. В Конституции четко говорится о том, каковы полномочия депутатов и каковы законные сроки. Кроме того, сегодняшнее решение суда является превышением конституционных норм и преследует цель узурпировать качества депутатов, – отметил он.

Лебединский также подчеркнул, что в ближайшие дни будет подано обращение в Европейский суд по правам человека с просьбой констатировать допущенное КС нарушение и принять соответствующие меры. Также по поводу злоупотребления правом Конституционным судом будет подано обращение и в Венецианскую комиссию.