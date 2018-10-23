Советник президента и депутат ПСРМ принимают участие в работе форума “Евразийская неделя” (ФОТО)

Мероприятие проходит в Ереване и организовано Евразийской экономической комиссией. Молдавскую делегацию на форуме представляют советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова и депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

Своими впечатлениями от мероприятия Головатюк поделился на своей странице в соцсети.

– Сказать, что форум представителен – это ничего не сказать. Кроме собственно министров Евразийской экономической комиссии и её ведущих специалистов, в форуме принимают участие вице-премьеры правительств стран-участниц ЕАЭС, представители бизнеса, множество экспертов. Впечатляет и повестка. Вот лишь некоторые названия секций: “Наращивание потенциала реального сектора в условиях интеграции”, “Налоговая политика и валютное сопровождение внешнеэкономических сделок”, “Технологический прорыв и новые возможности стран ЕАЭС”, “Цифровые консорциумы: пул возможностей для высокотехнологичного бизнеса ЕАЭС”, “Евразийские цифровые платформы”, “Актуальные вопросы конкуренции на территории ЕАЭС”. Остается лишь сожалеть, что властные структуры Молдовы, прежде всего, правительство, как обычно, в стороне! – отметил он.

Головатюк подчеркнул, что “на подобные мероприятия в ЕС Молдову не зовут, а в сторону Евразийского экономического союза, несмотря на созданную президентом Додоном площадку в виде статуса Молдовы как страны-наблюдателя при ЕАЭС, молдавская власть не смотрит”.

– А время-то идет, и мы явно с ним не в ногу! Со временем, то бишь! – добавил он.

Напомним, что в мае текущего года Молдова получила статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а уже в июне состоялось совместное заседание Евразийской экономической комиссии и Экономического совета при Президенте РМ.