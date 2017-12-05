Советник президента и депутат ПСРМ принимают участие в бизнес-форуме в Москве

Советник президента по экономическим вопросам Елена Горелова и депутат фракции Партии социалистов в парламенте страны Владимир Головатюк принимают участие в российско-приднестровском форуме предпринимателей, который сегодня, 5 декабря, начал свою работу в Москве.

Бизнес-диалог предпринимателей России и Приднестровья организован общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». По мнению бизнес-посла «Деловой России» в Молдове и в Приднестровье Игоря Чайки, встреча «положит начало реализации большого числа бизнес-проектов».

Владимир Головатюк выступил на форуме с докладом «Евразийские устремления Молдовы и экономические перспективы». Как пишет пресс-служба формирования, депутат обратил внимание представителей российского бизнеса на необходимость активизации инвестиций в капитал действующих молдавских предприятий, создания совместных предприятий, особенно в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, но не только. Головатюк подчеркнул, что от торговли нужно идти к производственному кооперированию, созданию предприятий, экспортно ориентированных на российский рынок.

Елена Горелова рассказала о совместных бизнес-проектах как о потенциале углубления сотрудничества. Советник президента отметила в контексте приднестровского урегулирования, что целесообразно создавать трехсторонние совместные проекты — молдо-приднестровско-российские.

В делегацию Приднестровья на форуме, возглавляемую главой правительства Александром Мартыновым, вошли представители Торгово-промышленной палаты, Минсельхоза и бизнеса. С российской стороны в мероприятии участвуют президент «Деловой России» Алексей Репик, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители Минэкономразвития, Минсельхоза, Ростуризма, ТПП РФ, Агентства стратегических инициатив, правительства Московской области и бизнес-сообщества России.

Это вторая встреча предпринимателей и представителей власти России и Приднестровья. В сентябре 2017 года российская делегация посетила Приднестровье и приняла участие в форуме «Барьеры и трудности экспорта приднестровской продукции на рынок РФ».