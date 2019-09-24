Советник из Страшенского района не задекларировал доходы на миллион леев

Советник из Страшенского района не задекларировал доходы на миллион леев

Национальный орган по неподкупности установил, что советник одного из сёл Страшенского района не указал доходы в размере 765 888 леев и 12 641 евро в декларациях, поданных в период с 2015 по 2018 год.

Как сообщает пресс-служба Национального органа по неподкупности (НОН), он также не задекларировал свои долги в размере 665 586 евро и 79 551 леев, шесть объектов недвижимости, в том числе два земельных участка, передаёт bizlaw.md.

Инспекторы НОН усматривают признаки преступления, предусмотренного в статье 352 УК РМ. В связи с этим будут уведомлены правоохранительные органы и налоговая служба.

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