Советник из Страшенского района не задекларировал доходы на миллион леев

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Национальный орган по неподкупности установил, что советник одного из сёл Страшенского района не указал доходы в размере 765 888 леев и 12 641 евро в декларациях, поданных в период с 2015 по 2018 год.

Как сообщает пресс-служба Национального органа по неподкупности (НОН), он также не задекларировал свои долги в размере 665 586 евро и 79 551 леев, шесть объектов недвижимости, в том числе два земельных участка, передаёт bizlaw.md.

Инспекторы НОН усматривают признаки преступления, предусмотренного в статье 352 УК РМ. В связи с этим будут уведомлены правоохранительные органы и налоговая служба.