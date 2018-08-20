Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации обязал примэрию Кишинева обеспечить русскую версию сайта (DOC)

Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации постановил, что отсутствие русской версии сайта столичной примэрии является дискриминацией и прямым нарушением прав жителей Кишинева.

Об этом сообщил известный гражданский активист, общественный деятель и учредитель организации «ЗАРЯ — За Русский Язык» Илья Киселев, обратившийся ранее в данную структуру с запросом, в котором обратил внимание на отсутствие русской версии сайта chisinau.md.

— Есть ли в Молдове языковая дискриминация? Да, конечно! Это уже было доказано однажды, когда Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации обязал министерство юстиции создать русскоязычную версию своего сайта, констатировав факт дискриминации по доступу к информации на русском языке, — прокомментировал Киселев.

Теперь чиновникам из примэрии Кишинева придется устранить свою недоработку и обеспечить русскоговорящим гражданам — полноценный доступ к информации, документам и распоряжениям примэрии и муниципального совета.

— Правда, это мало кого научило соблюдать законы! Что ж, мы продолжим работу. Примэрия Кишинева также считает, что информация на русском языке никому в Молдове не нужна. А вот и нет!!! Вот вам, господа чиновники примэрии, аналогичное решение того же Совета! Теперь уже по поводу сайта примэрии Кишинева. И извольте-ка, подготовить и запустить версию своего сайта на русском языке! Кто еще считает, что русский язык в Молдове не нужен??? Мы идем к вам! — заключил Илья Киселев.

Напомним, ранее Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации вынес аналогичное постановление в адрес Министерства Юстиции РМ, также обязав госучреждение перевести на русский язык официальный ресурс Министерства.

Стоит отметить, что ранее переводом важной городской документации и сайта примэрии Кишинева на русский язык в условиях бездействия самого ведомства озаботилась фракция ПСРМ в столичном мунсовете. Как на днях заявил ее глава Ион Чебан, уже к середине сентября заработает русская версия сайта, и на ней будут размещены документы, переведенные к сегодняшнему дню. Также параллельно решается вопрос о переводе сайта и на английский язык.

Sovet po preduprejdeniu discriminatsii by Михаил Ахремцев on Scribd