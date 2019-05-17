Совет по конкуренции расследует наличие картельного сговора в связи с ростом цен на топливо

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Совет по конкуренции объявил, что принял во внимание повышение цен на топливо. Ведомство инициировало расследование, чтобы выяснить, был ли в данном случае картельный сговор.

– Мы обеспокоены тем, что повышение цен произошло одновременно в нескольких нефтяных компаниях, что вызывает сомнения в том, что они действовали независимо, – говорится в пресс-релизе учреждения.

В то же время Совет по конкуренции отмечает, что для прояснения этого случая он будет сотрудничать с другими структурами, и открыт для получения любой информации, которая могла бы прояснить обстоятельства дела, пишет moldpres.md.

Напомним, что большинство автозаправочных станций повысили цены на бензин и дизельное топливо в среднем на 5,1-5,4%. Представители Агентства по регулированию в энергетике заявили, что повышение цен на топливо обусловлено ростом цен на нефть на международном рынке, а оптовые и импортные цены на нефтепродукты выросли на 6-9%.

Цена самого востребованного бензина “Premium-95” на АЗС сегодня составляет до 19,47 леев, а дизеля – 17,45 леев за литр.