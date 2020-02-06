Совет гражданского общества при президенте определил приоритеты на текущий год (ФОТО, ВИДЕО)

0

Накануне Игорь Додон провел рабочую встречу с обновленным составом руководителей профильных комиссий Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

Были определены приоритеты работы Совета на текущий год и выражена уверенность в том, что руководство и члены Совета приложат максимум усилий для дальнейшего укрепления диалога между командой главы государства и гражданским обществом.

Кроме того, участники встречи подробно обсудили положение дел в стране, включая вопросы внутренней и внешней политики, социально-экономического развития. Они уделили особое внимание реализации президентских инициатив в социальной сфере и инфраструктурных проектах, а также реформе юстиции и борьбе с коррупцией.