Совет Европы выразил готовность помочь Молдове в проведении реформ

Совет Европы выразил готовность помочь Молдове в проведении реформ

В сложившейся ситуации Совет Европы просит все политические силы в Молдове действовать взвешенно и спокойно. Эксперты СЕ выразили готовность помочь нашей стране в проведении реформ в судебной системе, а также в борьбе с коррупцией, пишет jurnal.md.

– Совет Европы просит обсуждать и решать все политические вопросы демократически избранными представителями. Уважение законов, принципов демократии и прав человека имеет первостепенное значение. Мы готовы помочь Молдове провести необходимые реформы, – говорится в заявлении Совета Европы, выпущенном в связи с учреждением нового правительства в Молдове. 

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