Совещание руководства страны: о чем шла речь (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром Игорь Додон принял участие в еженедельном совещании с председателем парламента Зинаидой Гречаный и премьер-министром Ионом Кику. Стороны обсудили различные вопросы, касающиеся эпидемиологической, социальной и экономической ситуации в Республике Молдова.

В частности, они отметили, что 15 мая истекает срок действия чрезвычайного положения, и в настоящее время нет оснований для его продления.

– Соответственно, после 15 мая будет восстановлен обычный порядок работы, однако защитные меры следует соблюдать и далее, поскольку пандемия COVID-19 еще не закончилась, а число инфицированных людей может снова вырасти из-за игнорирования этих мер защиты, – отметил Игорь Додон.

Участники встречи поблагодарили наших медиков за то, что они справляются с этим серьезным вызовом и демонстрируют профессионализм. Следует отметить, что уровень смертности от коронавируса в нашей стране составляет 3%, в то время как в мире 7%.

– Мы убеждены в том, что опыт наших медицинских кадров может быть интересным и для других стран, – подчеркнул президент.

Кроме того, он сообщил, что на текущей неделе высшее руководство страны продолжит встречи с различными категориями граждан, в том числе с ассоциациями бизнеса.

– Поговорим и о положении в сельском хозяйстве после дождей, прошедших на минувшей неделе. В этом контексте было отмечено, что Республика Молдова обеспечивает свою продовольственную безопасность, и, исходя из этого, мы призываем отдельных политиков воздержаться от спекуляций на эту тему, – подытожил глава государства.

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