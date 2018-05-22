Совершивший преступление в Молдове украинец был “арестован” служебной собакой пограничников (ВИДЕО)

Попытка гражданина Украины въехать на территорию Молдовы, где он находится в розыске, закончилась его арестом. Он узнал от органов правопорядка, что молдавские власти уже объявили его в розыск и отреагировал на это бегством.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошёл сегодня, 22 мая, на КПП Бричень в сторону въезда на территорию Молдовы. Контроль проходил гражданин Украины. Мужчина предоставил пограничнику свой внутренний паспорт и следовал всем требованиям правоохранителей.

После регистрации в базе данных пограничной полиции появилась информация о том, что мужчина объявлен в розыск молдавскими правоохранительными органами. Узнав об этом от сотрудника пограничной полиции, украинец бросился бежать обратно в Украину. Органы правопорядка приказали мужчине прекратить незаконные действия, чтобы они не были вынуждены применить оружие или вовлечь служебную собаку, однако украинец не подчинился.

Четвероногий коллега по имени Гром моментально отреагировал на действия преступника и помог стражам границы задержать украинца, которому в итоге так и не удалось добежать до территории соседней страны. Мужчину арестовал кинолог Артур Домнишор и его четвероногий друг Гром. Вскоре гражданин Украины был передан сотрудникам Национального инспектората по расследованиям для дальнейшего расследования и принятия необходимых мер наказания.