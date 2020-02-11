Сотрудников НИП переодели: как выглядит новая униформа патрульных (ФОТО)

Сотрудников НИП переодели: как выглядит новая униформа патрульных (ФОТО)

С сегодняшнего дня сотрудников Национального инспектората патрулирования можно будет узнать по куртке голубого цвета. Новую униформу для НИП предоставили коллеги из Франции.

По данным пресс-службы ведомства, партия униформы была получена от Национальной жандармерии Франции. На этом этапе униформу получили офицеры НИП, которые работают в муниципии Кишинёв, в ближайшие дни её доставят патрульным во всех районах страны.

Примечательно, что новая униформа соответствует всем требованиям к обмундированию сотрудников МВД Молдовы. Она оснащена отличительными знаками Национальной полиции.

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