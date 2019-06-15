Специалисты напоминают гражданам правила поведения в жару

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В Управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузской автономии рассказали, как вести себя во время жаркой погоды.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, до 16 июня температура воздуха по всей республике будет достигать 33-34°С. В это время на площади Победы в Комрате установлен реабилитационный пункт спасательной службы, который в первый день его работы посетило 595 человек. Там можно спрятаться от жары, выпить холодной воды, восстановить свои силы и продолжить дальнейший путь.

Опасность жаркой погоды заключается в тепловом перегревании человека, то есть, угрозе повышения температуры его тела выше 37,1°С или теплонарушении – приближении температуры тела к 38,8°С. Симптомами перегревания являются нарастающая вялость, покраснение кожи, сухость во рту и сильная жажда, ощущение слабости и тошнота, а также головная боль. Ко всем этим признакам может присоединиться головокружение, шум в ушах, боли во всем теле. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания, передаёт gagauzinfo.md.

Рекомендации в жару:

принимайте больше жидкости. Не пейте сразу больше одного стакана. Пейте мелкими глотками, не торопясь. Большую часть жидкости употребляйте утром и днем, вечером и на ночь поменьше, предпочтительно несладкую и лучше не газированную столовую минеральную воду, морсы, зеленый чай;

не употребляйте спиртных напитков, на жаре всасывание алкоголя в кровь усиливается, то есть, пьянеет человек быстрее и сильнее;

не сидите непосредственно под потоком воздуха вентилятора или кондиционера, так как комфортная температура для человеческого сна -18-24 градуса, отрегулируйте их на этот диапазон. При их отсутствии – перед сном устройте сквозняк на 20 минут, но на ночь оставьте открытым только одно окно. Большинство летних простуд начинается из-за сквозняков;

не принимайте холодный душ, если это не привычная для вас процедура. Лучше чаще принимайте душ и ополаскивайте лицо, шею, руки не горячей, но и не холодной водой, процедура должна вызывать чувство комфорта;

носите одежду светлых тонов и из натуральных тканей. Не выходите на улицу без головного убора (панама, шляпа, кепка). Головной убор должен быть из натуральной ткани, светлого цвета и просторный, чтобы внутри образовалась воздушная подушка, которая предохранит от перегрева;

не ешьте на ночь тяжелой пищи (особенно мясо), ее переваривание вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение.

При необходимости звоните по телефону экстренной службы – 112.