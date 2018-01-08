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Сотрудники тюрьмы в Резине обнаружили в моркови шприцы с марихуаной (ФОТО)

Сотрудники тюрьмы в Резине обнаружили в моркови шприцы с марихуаной (ФОТО)

Заключенные своеобразно решили отпраздновать Рождество.

В канун праздника 58-летняя женщина явилась в пенитенциар №17, чтобы передать посылку 28-летнему мужчине, отбывающему здесь наказание.

В ходе досмотра сотрудники тюрьмы в Резине обнаружили в моркови 10-миллилитровые шприцы, наполненные марихуаной. Наркотики были изъяты и отправлены на экспертизу.

Правоохранительным органам предстоит принять решение в отношении женщины в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, что охранник пенитенциара №12 в Бендерах снабжал заключенных телефонами и Интернетом.

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