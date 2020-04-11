Сотрудники Termoelectrica пожертвовали зарплату за день на борьбу с коронавирусом

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Сотрудники Termoelectrica присоединились к кампании по сбору средств, запущенной столичной примарией для борьбы с COVID-19.

– Работники пожертвовали зарплату за день, чтобы помочь больницам и медперсоналу, участвующим в лечении больных с коронавирусом. Им удалось собрать 200 тысяч леев, – написал на своей странице в Facebook Ион Чебан.

Примар поблагодарил всех граждан, которые не остаются равнодушными к призыву властей, и помогают деньгами, расходными средствами, медицинским оборудованием, продуктами питания и др.

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