Сотрудники таможни пресекли нелегальный ввоз в страну 18 000 сигарет

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Пограничная полиция задержала мужчину за попытку контрабанды сигарет. Инцидент произошёл в пункте пропуска “Албица”.

Нарушитель спрятал 900 пачек сигарет в вентиляционной системе своего автомобиля. В результате было изъято 18 000 сигарет с молдавскими акцизными марками, которые мужчина попытался ввезти в страну, пишет publika.md.

43-летний гражданин Румынии управлял транспортным средством, зарегистрированным в Молдове. За подобное нарушение мужчина должен будет заплатить штраф в размере 10 000 румынских леев.