Сотрудники таможни конфисковали партию контрабандных товаров на полмиллиона леев (ФОТО)

Сотрудники таможни конфисковали партию контрабандных товаров на полмиллиона леев (ФОТО)

Сотрудники мобильных групп Таможенной службы задержали партию потребительских товаров без документов о происхождении на общую сумму в 500 тыс. леев. Товары были куплены на рынке в Одессе и ввезены в Молдову через приднестровский регион в обход постов таможенного контроля.

На трассе М5, недалеко от села Калфа в Новоаненском районе, сотрудники таможни остановили для проверки микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате проведённого контроля в грузовом отсеке транспортного средства были обнаружены потребительские товары без каких-либо подтверждающих документов. Водитель микроавтобуса, гражданин Молдовы, перевозил вещи, не оплатив необходимые таможенные пошлины.

Вся партия товаров была изъята. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся разбирательство.

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