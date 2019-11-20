Сотрудники таможни конфисковали партию контрабандных товаров на полмиллиона леев (ФОТО)

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Сотрудники мобильных групп Таможенной службы задержали партию потребительских товаров без документов о происхождении на общую сумму в 500 тыс. леев. Товары были куплены на рынке в Одессе и ввезены в Молдову через приднестровский регион в обход постов таможенного контроля.

На трассе М5, недалеко от села Калфа в Новоаненском районе, сотрудники таможни остановили для проверки микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате проведённого контроля в грузовом отсеке транспортного средства были обнаружены потребительские товары без каких-либо подтверждающих документов. Водитель микроавтобуса, гражданин Молдовы, перевозил вещи, не оплатив необходимые таможенные пошлины.

Вся партия товаров была изъята. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся разбирательство.