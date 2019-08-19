Сотрудники таможни конфисковали контрабанду обуви на миллион леев (ФОТО, ВИДЕО)

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2 834 пары обуви, ввезённые контрабандой на территорию Республики Молдова, были обнаружены сотрудниками Таможенной службы в результате проверок, проведённых в столице. По их итогам были задержаны трое граждан Молдовы, которые не смогли представить документы о происхождении товаров.

Задержанные попали в поле зрения таможенных органов после того, как на одной из улиц Кишинёва правоохранители обыскали Mercedes Viano, в салоне которого обнаружили 283 пары обуви с указанием известных брендов. Было установлено, что водитель автомобиля перевозил товары из Российской Федерации, и вместе с двумя сообщниками занимался продажей спортивной обуви, не имея никаких сопроводительных документов для товара.

В результате дополнительных проверок сотрудники специализированных подразделений таможни обнаружили еще 2 551 пару обуви. Согласно предварительным оценкам, стоимость найденного товара составляет более одного миллиона леев.

Контрабанда была изъята, нарушителям грозят санкции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.