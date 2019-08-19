Сотрудники таможни конфисковали контрабанду обуви на миллион леев (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники таможни конфисковали контрабанду обуви на миллион леев (ФОТО, ВИДЕО)

2 834 пары обуви, ввезённые контрабандой на территорию Республики Молдова, были обнаружены сотрудниками Таможенной службы в результате проверок, проведённых в столице. По их итогам были задержаны трое граждан Молдовы, которые не смогли представить документы о происхождении товаров.

Задержанные попали в поле зрения таможенных органов после того, как на одной из улиц Кишинёва правоохранители обыскали Mercedes Viano, в салоне которого обнаружили 283 пары обуви с указанием известных брендов. Было установлено, что водитель автомобиля перевозил товары из Российской Федерации, и вместе с двумя сообщниками занимался продажей спортивной обуви, не имея никаких сопроводительных документов для товара.

В результате дополнительных проверок сотрудники специализированных подразделений таможни обнаружили еще 2 551 пару обуви. Согласно предварительным оценкам, стоимость найденного товара составляет более одного миллиона леев.

Контрабанда была изъята, нарушителям грозят санкции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md