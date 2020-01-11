Сотрудники таможни изъяли свыше 1 000 пачек табака для кальяна (ФОТО)

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Сотрудники Таможенной службы предотвратили попытку незаконного оборота табака для кальяна. Товар был спрятан в автомобиле Hyundai.

Инцидент произошёл на таможенном посту “Кагул”. Контрабанду удалось обнаружить благодаря служебной собаке. Так, сотрудники таможни изъяли 1 090 упаковок табака по 50 г каждая, без документов о происхождении и без акцизных марок. Контрабандный товар был спрятан в специально оборудованных тайниках в передних и задних дверях автомобиля.

На имя нарушителя, 31-летнего жителя Тараклийского района, был составлен протокол. Обстоятельства инцидента выясняются.