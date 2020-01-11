Сотрудники таможни изъяли свыше 1 000 пачек табака для кальяна (ФОТО)

Сотрудники таможни изъяли свыше 1 000 пачек табака для кальяна (ФОТО)

Сотрудники Таможенной службы предотвратили попытку незаконного оборота табака для кальяна. Товар был спрятан в автомобиле Hyundai.

Инцидент произошёл на таможенном посту “Кагул”. Контрабанду удалось обнаружить благодаря служебной собаке. Так, сотрудники таможни изъяли 1 090 упаковок табака по 50 г каждая, без документов о происхождении и без акцизных марок. Контрабандный товар был спрятан в специально оборудованных тайниках в передних и задних дверях автомобиля.

На имя нарушителя, 31-летнего жителя Тараклийского района, был составлен протокол. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md