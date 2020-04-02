В Кишиневе задержаны трое рецидивистов, находившихся в розыске (ВИДЕО)

В Кишиневе задержаны трое рецидивистов, находившихся в розыске (ВИДЕО)

Сотрудники полиции секторов Ботаника и Рышкановка задержали трёх человек, находившихся в розыске за совершение краж и грабежей на территории столицы. Речь идет о ранее судимых лицах в возрасте от 18 лет до 41 года.

Преступления были совершены в течение прошлого года года. Правоохранительные органы объявили всех троих в розыск.

В настоящее время задержанные помещены на 72 часа в изолятор временного содержания.

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