Сотрудники столичной полиции задержали дебошира, пинавшего чужие авто (ВИДЕО)

0

6 апреля сотрудникам столичной полиции удалось задержать буйного хулигана. Инцидент произошёл на пересечении улиц Мунчештской и Пандурилор.

По данным правоохранителей, мужчина неожиданно подошёл к группе незнакомых ему молодых людей, схватил одного и стал избивать, повалив на землю. Немногим ранее он уже успел попасть в поле зрения патрульных, когда стал бить ногами по чужой машине, припаркованной во дворе одного из домов, пишет canal3.md.

Чтобы остановить хулигана, правоохранителям пришлось прибегнуть к силе. Полицейские применили слезоточивый газ и надели на агрессора наручники прямо на улице.

Ранее на имя нарушителя уже поступали жалобы о том, что он повредил три чужих авто. Хулигана доставили в Инспекторат полиции сектора Ботаника для выяснения всех обстоятельств случившегося.