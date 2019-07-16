Сотрудники СИБ с информационной кампанией посетили детские лагеря страны

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Служба информации и безопасности продолжает активно заниматься вопросами формирования культуры безопасности в обществе. Этим летом целевой группой сотрудников СИБ стали подростки в возрасте от 13 до 16 лет, которые отдыхают в оздоровительных лагерях.

В ходе информационной кампании сотрудники Антитеррористического центра СИБ обсудили с молодёжью опасности, которые несёт терроризм, а также разъяснили правила поведения в опасных ситуациях, пишет realitatea.md.

Детей и педагогов ознакомили с правовыми аспектами и практикой антитеррористической защиты в школьных учреждениях и общественных местах. Подросткам раздали информационные брошюры, в которых содержатся разработанные СИБ инструкции к тому, как действовать в определённых обстоятельствах или ситуациях. Кроме того, юноши и девушки участвовали в импровизированных мероприятиях, в ходе которых обучались, как вести себя в чрезвычайной ситуации, вызванной действиями террористов.