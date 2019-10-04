Сотрудники полиции рекомендуют населению избегать чрезмерного употребления алкогольных напитков в Национальный день вина

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Правоохранительные органы будут обеспечивать общественный порядок в Национальный День вина, который будет организован в центре столицы в субботу и воскресенье, 5 и 6 октября.

Начальник управления оперативного менеджмента Национального инспектората патрулирования Юрий Дементьев заявил сегодня на пресс-конференции, что полиция и другие подразделения Министерства внутренних дел будут работать для обеспечения общественного порядка и безопасности, чтобы на празднике не было инцидентов. Однако чиновники не уточнили, сколько сотрудников правоохранительных органов будут дежурить в День вина, передаёт moldpres.md.

– Будет задействовано достаточно сил МВД, чтобы справиться со всеми ситуациями, которые будут возникать во время празднования. Не могу сказать, будут ли установлены определенные фильтры, – отметил Юрий Дементьев.

Напомним, что 5 и 6 октября движение транспорта будет приостановлено на проспекте Штефана чел Маре в периметре улиц А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони. В связи с этим, сотрудники правоохранительных органов призывают жителей столицы отказаться от частного транспорта и воспользоваться общественным, чтобы не затруднять движение. В то же время, гражданам, которые приедут на праздник из других населенных пунктов страны, рекомендуется припарковать свои транспортные средства в специально оборудованных местах на прилегающих улицах в центре столицы.

Полиция рекомендует участникам мероприятия избегать чрезмерного употребления алкоголя, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, проявлять осторожность в дорожном трафике и вести себя соответствующе. В случае необходимости граждане могут позвонить в службу 112 или обратиться к правоохранительным органам, которые будут находиться на дежурстве в центре столицы.

В XVIII Национальном дне вина, который пройдет в центре столицы в конце этой недели, примут участие рекордное количество компаний. Так, по словам организаторов, свои вина на празднике представят 68 отечественных производителей.