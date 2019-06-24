Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, похитивших путём обмана у жительницы столицы 10 000 леев (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Центр разыскивают двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве. В полицию обратилась 33-летняя жительница столицы, которая рассказала, что у неё обманным путём выманили 10 000 леев.

Инцидент произошёл 21 мая. Подозреваемые позвонили в дверь квартиры на улице Каля Басарабией и представились сотрудниками примэрии. Под предлогом того, что владелица квартиры выполняет ремонтно-строительные работы без необходимого разрешения, они выманили у женщины 10 000 леев в качестве оплаты штрафа. Действия лиц попали на камеры видеонаблюдения, установленные в жилом блоке.

В данной связи было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Виновным грозит штраф в размере от 42 500 до 64 500 леев, либо от 2 до 6 лет лишения свободы.

Всех, кто узнал мужчин на изображениях, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефону: 069 914 270. Конфиденциальность источников информации гарантируется.