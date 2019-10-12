Сотрудники полиции проследят за общественным порядком в День города

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В понедельник, 14 октября, сотрудники полиции будут дежурить на всех культурно-художественных мероприятиях, которые будут проходить в центре столицы в честь Дня города.

Сотрудники правоохранительных органов осуществят патрулирование улиц и проследят за общественным порядком во время праздника. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с информацией о перекрытии улиц, чтобы объезжать закрытые участки дорог.

Полиция также выступает со следующими рекомендациями для водителей:

не оставляйте машины поблизости от мест, где будут проходить культурно-художественные мероприятия;

по возможности, используйте общественный транспорт, чтобы добраться до места назначения;

не употребляйте алкоголь перед поездкой, не превышайте скорость и не нарушайте ПДД;

не оставляйте свои автомобили без присмотра, внимательно следите за детьми.

Граждан также призывают звонить по номеру 112 в случае чрезвычайной ситуации.