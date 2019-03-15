Сотрудники полиции нашли пропавшего три дня назад мужчину и сопроводили его домой (ВИДЕО)

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13 марта в Инспекторат полиции сектора Чеканы поступило сообщение от жителя коммуны Крузешты. Он рассказал правоохранителям, что обнаружил мужчину, который потерялся и не помнит своего места жительства.

По данным пресс-службы столичной полиции, сотрудники батальона оперативного реагирования совместно с полицией сектора Чеканы установили личность пропавшего. Им оказался 69-летний житель села Бошкана Криулянского района. Он ушёл из дома приблизительно три дня назад. Органы правопорядка сообщили родственникам пропавшего о том, что мужчина был найден и находится вне опасности.

Сотрудники полиции сопроводили мужчину домой. Супруга пропавшего сообщила, что муж находится на учёте врачей, так как страдает потерей памяти.