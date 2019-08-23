Пограничники обеспечат бесперебойную работу в праздничные дни

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В грядущие праздничные дни пограничные полицейские будут работать при полной нагрузке, так как ожидается, что на некоторых пунктах пропуска количество пересечений удвоится или даже утроится по сравнению с обычными днями. Об этом решении сообщила Пограничная полиция.

В таком режиме КПП работают с сегодняшнего дня в течение последующих 8 дней, в связи с 4 выходными днями подряд, передаёт moldpres.md. Так, ожидается, что самыми загруженными пунктами на границе с Украиной будут Паланка, Тудора, Крива и Мирное, а на границе с Румынией – Леушены.

В числе действий, которые будут предприняты для оптимизации движения, – пополнение количества сотрудников, открытие всех полос движения на территориях контрольно-пропускных пунктов и перенаправление потока с одного направления движения на другой (въезд/выезд).