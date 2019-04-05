Сотрудники Пограничной полиции пресекли целый ряд нарушений

Сотрудники Пограничной полиции пресекли целый ряд нарушений

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 17 человек нарушили режим КПП;
  • 2 попытки незаконного провоза товаров;
  • 1 попытка предъявить поддельный документ;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 13 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 4 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 666 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 860. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 857 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 11 438 пересечений, среди которых 5 860 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 274 пересечения,
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 002 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 4 910 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 4 684 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 422 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 2 181 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 1 852 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 1 682 пересечения,
  • КПП «Крива» – 1 506 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 991 пересечение.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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