Сотрудники охранного агентства избили дубинкой пьяного пациента скорой помощи: всё происходило на глазах у врача (ВИДЕО)

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Шокирующий случай произошел, вчера, 7 апреля, во дворе больницы №3, расположенной в столичном секторе Рышкановка. Пациента скорой помощи, который, по словам очевидца, был в состоянии алкогольного опьянения, избили дубинками.

По словам автора видео, человека в состоянии алкогольного опьянения, который был не в состоянии сам выйти из машины скорой помощи, начал избивать дубинкой сотрудник охранной организации. На кадрах, присланных в редакцию Point.md, отчетливо видно, как мужчина в форме бьет дубинкой человека, который находится в машине скорой помощи, позже к нему присоединяется еще один охранник, а за происходящим наблюдают несколько человек, в том числе и сотрудники скорой помощи.

В результате служебной проверки, администрация больницы подтвердила, что пациент был доставлен в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Экипаж был вызван со двора одного из жилых домов сектора Рышкановка прохожими, которые обратили внимание на лежащего на земле молодого человека. В медицинской документации экипажа скорой помощи отмечено агрессивное поведение этого молодого человека. В приемном отделении пациент продолжал вести себя агрессивно и по отношению к медицинскому персоналу, и по отношению к другим больным.

– При попытке медицинского персонала обследовать его, он напал на врача, порвал халат, сорвал бейдж, после чего медики вызвали сотрудника службы охраны, с которой у больницы заключен контракт. Но и этот сотрудник не смог справиться с агрессивно ведущим себя пациентом, поэтому был вынужден вызвать службу оперативного реагирования своего подразделения и позвонить в полицию. После приезда сотрудников оперативного реагирования пациента удалось осмотреть и выяснить, что ему необходимо оказать помощь в медицинском учреждении другого профиля. Экипаж скорой помощи и пациент в сопровождении группы оперативного реагирования службы охраны вышли из больницы, – говорится в заявлении пресс-службы больницы “Sfânta Treime”.

Кроме этого, руководство медучреждения заявило, что на видео нет сотрудников их больницы, поэтому комментировать происходящее они не могут.