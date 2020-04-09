Сотрудники НКСС пожертвовали зарплату за день на борьбу с коронавирусом

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315 тыс. леев из зарплат за день сотрудников НКСС были направлены на борьбу с распространением COVID-19. Средства были переведены на банковский счёт, открытый Министерством финансов, пишет ipn.md.

Солидарность может стать лучшим лекарством во время борьбы с вирусом, когда так необходима и моральная, и финансовая поддержка, – говорится в пресс-релизе ведомства.

В НКСС искренне поблагодарили врачей, медсестёр, фармацевтов, полицейских, военных, почтальонов и всех тех, кто выполняет свои обязанности в эти непростые дни, а граждан призвали внести свой вклад в совместные усилия по борьбе с пандемией.

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