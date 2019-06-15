В лагерях и зонах отдыха проходят уроки по безопасности (ФОТО)

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Когда школьники находятся в каникулах, увеличивается риск того, что они окажутся в опасных ситуациях, останутся без присмотра или вступят в контакт с сомнительными людьми.

В связи с этим, сотрудники северного подразделения Национального инспектората патрулирования проводят беседы с детьми, в ходе которых призывают их избегать опасных ситуаций. Так, 58 патрульных провели первые уроки по безопасности дорожного движения в лагерях и зонах отдыха в городах Дондюшаны и Глодяны, в селе Садовое муниципия Бельцы, селе Пынзэрень Фалешского района и селе Рэдоая Сынжерейского района. На уроках присутствовало около 400 детей.

Школьники получили информационные листовки и ознакомились с оборудованием и техникой полицейских. Сотрудники НИП объяснили детям, как нужно действовать в чрезвычайных ситуациях, как себя вести на улице и что делать, когда они ощущают опасность.